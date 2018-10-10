Объездную дорогу после обрушения виадука в Приамурье сделают к вечеру среды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт — РИА Новости. Работы по ликвидации ЧП в городе Свободный Амурской области, где во вторник частично обрушился виадук, велись всю ночь, объездную дорогу планируют сделать к вечеру среды, рассказала РИА Новости пресс-секретарь мэрии города Кристина Мягкова
В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован.
Ранее Мягкова рассказала РИА Новости, что объездная дорога находится в плохом состоянии и размыта дождями, ее укрепят 500 тоннами песка, пройдет грейдирование.