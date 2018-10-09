В Приамурье частично восстановили движение на станции, где обрушился мост

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Движение поездов на железнодорожной станции "Свободный" в Приамурье, где обрушился путепровод, связывающий две части города, частично восстановлено, сообщают в пресс-службе РЖД.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать. По данным МЧС РФ, в результате обрушения пострадал один человек — водитель автомобиля. Движение по железной дороге было перекрыто.

"Девятого октября 2018 года в 18.30 по московскому времени открыт для движения поездов один из путей на станции "Свободный" Забайкальской железной дороги. По станции организован приоритетный пропуск пассажирских поездов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в период задержки поездов было организовано бесплатное питание для пассажиров. В вагонах поддерживался оптимальный температурный режим. Работы по восстановлению движения по остальным путям станции продолжаются.

Ранее во вторник в региональном главке МЧС сообщали, что в ликвидации последствий ЧС задействовано 277 человек и 57 единиц техники, на место прибыли восстановительные поезда со станций Белогорск и Шимановская. Также решено мобилизовать со стройплощадки Амурского ГПЗ почти три десятка специалистов подрядных организаций, выделить дополнительную технику для освещения места работ, две дизельные электростанции.