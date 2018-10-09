В Приамурье рассказали о планах построить новый мост вместо рухнувшего

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Строительство нового моста вместо виадука, который во вторник частично обрушился на главный путь Транссибирской магистрали в городе Свободный Амурской области, обойдется не меньше чем в 2 миллиарда рублей, заявила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Приамурья Эльвира Оверченко.

В 10.33 (04.33 мск) во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь трансибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован.

"На заседании правительства Амурской области Татьяна Половайкина (первый заместитель председателя правительства Приамурья) сказала, что мы восстанавливать не будем рухнувший мост, нужно строить новый. По самым приблизительным первоначальным подсчетам это может стоить около 2 миллиардов рублей. Условно говоря, это не может стоить меньше", — сказала Оверченко.

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится в том числе больница. Ранее пресс-секретарь администрации Свободного Кристина Мягкова рассказала РИА Новости, что объездная дорога находится в плохом состоянии и размыта дождями, ее укрепят 500 тоннами песка, пройдет грейдирование. Исполняющий обязанности мэра Свободного Владимир Константинов уточнил РИА Новости, что работы по ремонту объездной дороги продолжат и ночью, в среду дорогу должна оценить ГИБДД.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.