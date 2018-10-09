Ремонт объездной дороги в Приамурье, где обрушился мост, продолжится ночью

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Работы по ремонту объездной дороги в городе Свободный Амурской области, где во вторник частично обрушился путепровод, связывающий две части города, продолжат и ночью, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности мэра города Владимир Константинов.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать. По данным МЧС РФ, в результате обрушения пострадал один человек — водитель автомобиля. Движение по железной дороге перекрыто. Следователи завели дело о халатности после обрушения моста.

"В ночь продолжим восстанавливать основные проблемные участки. Завтра дорогу представим для оценки ГИБДД, чтобы пустить автобусы", — сказал Константинов.

Путепровод связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится в том числе больница. Ранее пресс-секретарь администрации Свободного Кристина Мягкова рассказала РИА Новости, что объездная дорога находится в плохом состоянии и размыта дождями, ее укрепят 500 тоннами песка, пройдет грейдирование.

По информации регионального главка МЧС, в ликвидации последствий ЧС задействовано 277 человек и 57 единиц техники, на место прибыли восстановительные поезда со станций Белогорск и Шимановская. Также решено мобилизовать со стройплощадки Амурского ГПЗ почти три десятка специалистов подрядных организаций, выделить дополнительную технику для освящения места работ, две дизельные электростанции. Раздробить обвалившийся бетонный пролет планируют с помощью компрессорных установок с отбойниками.