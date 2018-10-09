В Приамурье создадут временный объезд для поездов после обрушения моста

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Временный объездной путь для железнодорожных составов создадут в Амурской области, где частично обрушился виадук, сообщает пресс-служба правительства области.

В 10.33 (04.33 мск) во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь трансибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован. Путепровод 1982 года постройки решено демонтировать.

"Глава региона (Василий Орлов. — Прим. ред.) еще раз посетил место ЧП. Там полным ходом идут работы по разбору завалов на железнодорожных путях. На данный момент не удалось восстановить движение поездов. Специалисты железной дороги приняли решение обустроить временный объездной путь для составов. На это потребуется около 4 часов. До этого пассажиров намерены перевозить с поезда на поезд на автобусах, минуя аварийный участок",- сообщает пресс-служба.

Деньги на аварийно-восстановительные работы будут выделены из резервного фонда Приамурья.

"Василий Орлов намерен поднять вопрос о восстановлении путепровода в Свободном в ходе ближайшей командировки в Москву",- добавляет пресс-служба.

В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны.

СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.