Ж/д оператор назвал возможную причину обрушения моста в Приамурье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Опоры путепровода на железнодорожной станции Свободный Амурской области, который был возведен в 80-х годах прошлого столетия, могли не выдержать сильнейших колебаний от только что прошедшего тяжеловесного состава, мост обрушился через несколько секунд после этого и упал на стоящие на соседних путях вагоны группы компаний "Новотранс", сообщил РИА Новости представитель компании.

Во вторник в 04.36 мск на станции Свободный Забайкальской железной дороги произошло обрушение пролетов автомобильного путепровода на железнодорожные пути. Путепровод находится в ведении муниципалитета города Свободного и не обслуживается РЖД. Среди сотрудников и пассажиров ОАО "РЖД" пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов в результате происшествия по станции временно приостановлено.

"Мост обрушился через несколько секунд после прохождения тяжеловесного поезда, в составе которого были инновационные вагоны повышенной грузоподъемности с осевой нагрузкой 25 тонн. Вибрации при проследовании таких поездов существенные. Железнодорожная инфраструктура, искусственные сооружения, построенные еще в советское время, не рассчитаны на такую нагрузку, в том числе и сейсмическую. В данном случае, возможно, что опоры путепровода, который был возведен в 80-х годах прошлого столетия, не выдержали сильнейших колебаний от проходящего состава", — сообщили в "Новотрансе".

Там отметили, что все эти выводы подтверждает видео и фото запись.

"При обрушении моста пострадали наши вагоны. Однако это не повлечет дополнительных расходов холдинга, так как весь подвижной состав застрахован. Основная проблема сейчас для всех железнодорожных операторов в скорейшем возобновлении движения на этом участке ЗабЖД", — добавили в компании.