Ж/д оператор назвал возможную причину обрушения моста в Приамурье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Опоры путепровода на железнодорожной станции Свободный Амурской области, который был возведен в 80-х годах прошлого столетия, могли не выдержать сильнейших колебаний от только что прошедшего тяжеловесного состава, мост обрушился через несколько секунд после этого и упал на стоящие на соседних путях вагоны группы компаний "Новотранс", сообщил РИА Новости представитель компании.
Во вторник в 04.36 мск на станции Свободный Забайкальской железной дороги произошло обрушение пролетов автомобильного путепровода на железнодорожные пути. Путепровод находится в ведении муниципалитета города Свободного и не обслуживается РЖД. Среди сотрудников и пассажиров ОАО "РЖД" пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов в результате происшествия по станции временно приостановлено.
Там отметили, что все эти выводы подтверждает видео и фото запись.
"При обрушении моста пострадали наши вагоны. Однако это не повлечет дополнительных расходов холдинга, так как весь подвижной состав застрахован. Основная проблема сейчас для всех железнодорожных операторов в скорейшем возобновлении движения на этом участке ЗабЖД", — добавили в компании.