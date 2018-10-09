Мост в Приамурье рухнул при проезде грузовика весом более 44 тонн

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании по поводу частично обрушившегося виадука в городе Свободный сообщил, что масса автомобиля, из-за которого обрушилось строение, превысила 44 тонны.

В 10.33 (04.33 мск) во вторник обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь трансибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован.

В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта.

"Абсолютно уверен в том, что был перевес по этому автомобилю, из-за которого рухнул мост. Точно его масса превышала 44 тонны, разрешенные по закону", — сказал Орлов.

Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что обрушение двух пролетов автомобильного моста на железнодорожное полотно произошло при проезде грузового автомобиля полной массой более 15 тонн.