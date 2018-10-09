МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал лишнюю ступеньку на сцене причиной своего падения на церемонии инаугурации губернатора Владимирской области и сравнил произошедшее с кознями балерин-конкуренток в Большом театре.

В понедельник на церемонии вступления в должность губернатора Владимира Сипягина, Жириновский, поднимаясь по лестнице, зацепился за последнюю ступеньку и упал, после чего поднялся с помощью фотографа.

"Поставили ступеньку, закрыли видеолюк. Не имели права. Я споткнулся об эту ступеньку. Вот только это и показали (по телевидению). Слушайте, это ошибка (экс-главы региона Светланы) Орловой. Даже сцену не можете нормально сделать. Нигде в мире на сцене не делают ступеньки… В Большом театре посыпают стеклом сцену, чтобы балерина-конкурентка поранилась. А здесь, чтобы ступеньки лишним препятствием сделали", — заявил Жириновский во вторник журналистам.

Сипягин во втором туре набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96%. Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.