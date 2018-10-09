Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Специалисты убирают состав с пути в Свободном Амурской области, чтобы пустить по нему пассажирские поезда, которые задерживаются из-за обрушения моста на железную дорогу, сообщает правительство региона.

Ранее МЧС РФ сообщило, что до 10 пассажирских поездов могут задержаться из-за обрушения на железнодорожные пути двух пролетов автомобильного моста в Амурской области.

"Сейчас специалисты убирают состав с пятого пути и через час планируют по нему организовать движение пассажирских поездов. Также идет обследование пролетных строений и подтягивают технику для разбора обрушившихся конструкций. Привлечены восстановительные поезда из Белогорска, Шимановска и Магдагачи", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что при возникновении задержки поездов более чем на 4 часа пассажирам обеспечат питание.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать. По данным МЧС РФ, в результате обрушения пострадал один человек — водитель автомобиля. Движение по железной дороге перекрыто.