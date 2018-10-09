До десяти поездов могут задержаться из-за обрушения моста в Приамурье

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. До десяти пассажирских поездов могут задержаться из-за обрушения на железнодорожные пути двух пролетов автомобильного моста в Амурской области, сообщает МЧС России.

"В течение суток прогнозируется задержка до 10 пассажирских поездов", — говорится в сообщении. Детали пока не приводятся.

Пролеты через главный путь Транссибирской магистрали рухнули сегодня утром по местному времени (глубокой ночью по Москве) в Свободном. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать.

По данным МЧС РФ, в результате обрушения пострадал один человек — водитель автомобиля. Движение по железной дороге перекрыто.