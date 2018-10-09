МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске троих преступников, у которых нашли 36 самодельных бомб и оружие, преступная группа заключена под стражу, сообщает во вторник Федеральная служба безопасности РФ.
Следственными подразделениями территориальных органов безопасности ФСБ России по данным фактам возбужден ряд уголовных дел по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
Сообщается, что деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ в Петрозаводске, а также мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов в Санкт-Петербурге прекращена.
"Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению возможной причастности членов преступленной группы к совершению иных преступлений с использованием оружия и СВУ", — добавляется в сообщении.