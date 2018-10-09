МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Неизвестные в Санкт-Петербурге пытались поджечь офис Федерального агентства новостей, злоумышленники разбили окно и устроили пожар на первом этаже дома, где располагается редакция, рассказал РИА Новости генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

"Ночью преступники разбили окно и устроили поджог, плеснув из пластиковой бутылки с бензином, который подожгли. К счастью, огонь удалось быстро затушить. В помещении находились три человека, никто не пострадал", — рассказал Зубарев.

Он отметил, что редакция Федерального агентства новостей считает, что данный поджог связан с профессиональной деятельностью журналистов.

"Я думаю, это связано с нашей деятельностью. Мы подвергаемся атакам чаще всего в интернете, но были уже попытки и физического воздействия. Надеемся, что правоохранители в ближайшее время отыщут виновных", — добавил генеральный директор ФАН.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция ищет причастных к инциденту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Полицией приняты меры для установления лиц, причастных к данному инциденту, и их задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.