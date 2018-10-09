Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Газета "Амурская правда" опубликовала видео частичного обрушения моста на главный путь Транссибирской магистрали.

На кадрах видно, как за несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. По самому виадуку двигался грузовик.

Водителя госпитализировали с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой.

Инцидент произошел в десять утра в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. На месте происшествия уже работают психологи, спасатели, сотрудники полиции и врачи.