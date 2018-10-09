Рухнувший в Свободном виадук будут демонтировать 70 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Частично обрушившийся виадук в городе Свободный в Амурской области будут демонтировать 70 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. Пострадал водитель грузовика, который в этот момент ехал по мосту, он госпитализирован. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать.

"В демонтаже будут задействованы 70 человек военных железнодорожной бригады, они будут разбирать завалы с помощью трала, двух бульдозеров и грузовиков. Также к работам будет привлечен строительный кран", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь администрации Свободного Кристина Мягкова.