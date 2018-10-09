БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. В Свободном, третьем по величине города Амурской области, на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост, сообщили в правительстве региона.

Инцидент произошел в 10.33 по местному времени (04.33 мск). По данным МЧС, рухнули два пролета виадука по Михайло-Чесноковской улице. В тот момент по нему проезжал грузовик, его водителя доставили в больницу с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой.

В Свободный экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин. Также из Благовещенска выехала оперативная группа под руководством начальника главка МЧС Матвея Гибадулина. В управлении развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим чрезвычайной ситуации.

На месте работают психологи, пожарные и спасатели, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции, врачи скорой помощи.

По факту обрушения СК начал доследственную проверку, следователи дадут правовую оценку соблюдению правил эксплуатации моста и действиям ответственных должностных лиц.

Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в правительстве региона, по предварительной информации, мост рухнул из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик.

На официальном канале региональной газеты "Амурская правда" в YouTube опубликовано видео инцидента. На ней видно, как до момента обрушения по виадуку проезжает машина. Также видно, что после обрушения по железнодорожным путям шел человек.

Движение приостановлено

На станции Свободный движение поездов временно приостановлено. "В настоящее время задержек пассажирских поездов в связи с происшествием на ЗабЖД нет", — сообщает Забайкальская железная дорога.

Отмечается, что мост не находится в ведении РЖД. Среди сотрудников и пассажиров пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет.

Для ликвидации последствий происшествия направлен восстановительный поезд со станции Шимановская, создан оперативный штаб.