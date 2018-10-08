В ДТП в Ленинградской области погибли двое граждан Белоруссии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Двое граждан Белоруссии погибли, еще шестеро пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщило белорусское посольство в РФ.

Как сообщило ранее главное управление МЧС России по Ленинградской области, ДТП с участием микроавтобуса произошло утром в районе деревни Косколово.

В дипмиссии сообщили, что посольство находится в контакте с властями Ленинградской области в связи с ДТП в Кингисеппском районе.

"По информации главного управления МЧС России по Ленинградской области, в результате аварии пострадали 8 граждан Белоруссии, из них один погиб", — сообщило посольство Белоруссии в Twitter, добавив, что по информации, полученной отделением посольства в Санкт-Петербурге, позднее от полученных травм в межрайонной Кингисеппской больнице в скончался еще один человек.