МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В понедельник Владимир Жириновский упал со сцены. Инцидент произошел во время инаугурации владимирского губернатора Владимира Сипягина.

По словам помощницы политика Ольги Петровой, лидер ЛДПР чувствует себя хорошо. Она отметила, что во время выступления он был "убедителен и красноречив, как обычно".

Сипягин выиграл губернаторские выборы во Владимирской области, набрав 57,03 процента голосов во втором туре. Действующая глава региона Светлана Орлова от "Единой России" получила 37,46 процента.