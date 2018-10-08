Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский запнулся и упал на инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, но чувствует себя в порядке, сообщила РИА Новости помощница главы региона Ольга Петрова.

Церемония вступления в должность Сипягина началась в 12:00 мск в здании администрации области. После присяги нового губернатора и поздравления полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева на сцену был приглашен лидер ЛДПР.

Поднимаясь по лестнице, Жириновский правой ногой зацепился за последнюю ступеньку и упал на четвереньки. Фотограф, вышедший к сцене, чтобы снять выступление Жириновского, помог ему подняться.

Ничего необычного. Владимир Жириновский на инаугурации губернатора Владимирской области.



Упал, упал он) pic.twitter.com/wuU3CGvF0T — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 8 октября 2018 г.

"С ним все в порядке. Он сейчас участвовал в пресс-подходе, был убедителен и красноречив, как обычно", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Жириновский в своем выступлении выразил уверенность, что за годы работы Сипягина губернатором жители области не пожалеют о своем выборе.

Сипягин во втором туре набрал 57,03 процента голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46 процента. Явка избирателей составила 38,29 процента, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96 процента. Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.