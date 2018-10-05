В Ленинградской области арестовали подозреваемого в каннибализме

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины в Ленинградской области, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

Третьего октября в квартире одноэтажного жилого дома в поселке Новинка Кировского района Ленобласти обнаружили тело 21-летнего хозяина с признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, на месте преступления были найдены куски плоти покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого мужчины обнаружили в печке. По словам источника, речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма.

"По ходатайству следствия суд в Ленинградской области арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка, тело которого было обнаружено 3 октября. Ранее по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница", — говорится в сообщении.

По версии следствия, со 2 на 3 октября между хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела мужчины, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины.

По информации, имеющейся в распоряжении следствия, молодые люди познакомились в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире погибшего.