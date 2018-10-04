С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Подозреваемые в убийстве мужчина и 12-летняя девочка задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница", — сказано в сообщении.
По версии следствия, со 2 на 3 октября между хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела мужчины, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины.
"По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка, которая была допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков. Кроме того, следствием также проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека", — сказано в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения.