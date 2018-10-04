С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Подозреваемые в убийстве мужчина и 12-летняя девочка задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Третьего октября в квартире одноэтажного жилого дома в поселке Новинка Кировского района Ленобласти обнаружили тело 21-летнего хозяина с признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, на месте преступления были найдены куски плоти покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого мужчины обнаружили в печке. По словам источника, речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница", — сказано в сообщении.

По версии следствия, со 2 на 3 октября между хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела мужчины, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины.

По информации, имеющейся в распоряжении следствия, молодые люди познакомились в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире погибшего.

"По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка, которая была допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков. Кроме того, следствием также проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека", — сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения.