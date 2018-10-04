Фрагмент пролета строящейся ж/д-части Крымского моста съехал в воду

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду, пострадавших нет, инцидент не повлияет на график строительства, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена. Нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.

"Само пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", — говорится в сообщении.

На участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют его причины. Строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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