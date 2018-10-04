Источник: в здании Росморпорта в Петербурге взорвалась сигнальная ракета

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Сигнальная ракета взорвалась в выдвижном ящике стола в кабинете здания здании Росморпорта в Кировском районе Петербурга, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В здании Росморпорта произошел взрыв, предположительно, сигнальной ракеты. Пострадал человек", — сказал собеседник агентства.

Ведется проверка. Пожара на месте происшествия нет.

Как уточнил РИА Новости еще один представитель экстренных служб, взрыв произошел в выдвижном ящике стола в кабинете чиновника ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" по адресу улица Межевой канал, дом 5. В результате взрыва пострадавший получил ожоги легкой степени тяжести, рассказал он.