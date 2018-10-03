В Ленинградской области ищут мужчину и ребенка по подозрению в каннибализме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники СК устанавливают личности причастных к совершению убийства мужчины в поселке Новинка, некоторые части тела которого нашли на месте преступления, сообщает пресс-служба областного управления СК.

"Третьего октября в квартире, расположенной в одноэтажном жилом доме в поселке Новинка Кировского района Ленобласти было обнаружено тело 21-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела", — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального СК, а также оперативников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению", — сказано в сообщении.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, на месте преступления были найдены куски мяса покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого мужчины обнаружили в печке. По словам источника, речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма.

Как уточнил собеседник агентства, подозреваемыми в причастности к совершению преступления являются мужчина и девочка, которых видели очевидцы в районе места убийства.