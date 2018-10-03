Пропавшую в Сочи девочку нашли живой в Ленинградской области

СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку из Сочи, пропавшую 10 дней назад, нашли в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Заявление в полицию Сочи о том, что ребенок пропал, ее мать подала лишь через пять дней после исчезновения. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее девочка неоднократно уходила из дома, но впоследствии ее местонахождение удавалось установить, говорится в сообщении СК.

"Девочка найдена в Ленинградской области. В настоящее время туда направлены оперативники, которые привезут ее домой в Сочи для беседы со следователем. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает", — добавили в СК.