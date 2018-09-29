В Москве и Петербурге за ночь сгорели одиннадцать грузовиков

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Одиннадцать грузовых автомобилей сгорели ночью в Москве и Петербурге, рассматривается версия поджога, сообщили в субботу РИА Новости в правоохранительных органах столицы.

"Три грузовика сгорели в Москве, еще восемь грузовых автомашин — в Санкт-Петербурге", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров, в северной столице – 100.

По предварительным данным, пострадавших нет. В качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог.