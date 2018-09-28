В петербургском кафе два человека погибли, обварившись кипятком

С.-ПЕТЕРБУГ, 28 сен — РИА Новости. Два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва внутриквартального трубопровода в Санкт-Петербурге в пятницу ранним утром, сообщил РИА Новости представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Около 3.30 мск на Измайловском проспекте, 20 на внутриквартальном трубопроводе произошел дефект, в результате чего затопило подвал дома, где находится кафе. Все посетители и сотрудники кафе покинули заведение, но двое молодых людей решили, что оставили там свои вещи и вернулись за ними. В результате они погибли", — сказал он.

По словам собеседника агентства, также в зону размыва попали два автомобиля, провалившиеся с яму с горячей водой. "В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные бригады компании "Теплосеть", ведутся работы по локализации дефекта", — сказал представитель компании.

Представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, комментируя ситуацию, отметил, что инцидент свидетельствует о ненадлежащем содержании теплосетей компании, а также о "недостаточном финансировании со стороны собственников".

По его словам, "город видит эту ситуацию" и намерен активизировать работу по консолидации всех тепловых сетей Санкт-Петербурга в единой структуре, что позволит обеспечить выделение дополнительных бюджетных средств на ремонт и реконструкцию тепловых сетей.