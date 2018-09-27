Суд отпустил из СИЗО двух сестер Хачатурян

Дело об убийстве тремя сестрами отца в Москве (55)

Одна из сестер Хачатурян в Басманном суде Москвы

Одна из сестер Хачатурян в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО младшую и среднюю из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение удовлетворить ходатайство следствия огласила судья Юлия Сафина.

По просьбе следователей процесс сделали закрытым, стороны не возражали.

Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также сестрам запрещено общаться друг с другом.

К тому же им нельзя использовать интернет и мобильную связь — запрет действует до 28 декабря.

Суд рассматривает ходатайство следствия об освобождении из СИЗО и в отношении старшей сестры.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни.