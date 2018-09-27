Суд отпустил из СИЗО двух сестер Хачатурян

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО младшую и среднюю из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По просьбе следователей процесс сделали закрытым, стороны не возражали.
Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также сестрам запрещено общаться друг с другом.
К тому же им нельзя использовать интернет и мобильную связь — запрет действует до 28 декабря.
Суд рассматривает ходатайство следствия об освобождении из СИЗО и в отношении старшей сестры.
Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни.