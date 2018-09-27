В Петербурге сильный ветер повалил 70 деревьев

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Сильный ветер повалил за сутки в Петербурге 70 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.

"В Петербурге продолжает бушевать сильный ветер. За минувшие сутки на подведомственных комитету по благоустройству территориях было зафиксировано 70 ветровальных деревьев. Больше всего ветровалов — в Приморском, Выборгском и Курортном районах", — говорится в сообщении.

В настоящее время городские садовники продолжают работать в усиленном режиме и следят за ситуацией в зеленых зонах.

Как сообщает комитет, в настоящее время ряд городских садов и парков закрыты для посещения до отмены предупреждения от МЧС — Таврический, Никольский скверы, сквер Декабристов, Некрасовский, Овсянниковский, Екатерининский и Казанский скверы.