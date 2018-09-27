В Петербурге из-за сильного дождя подтопило пирсы и причалы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Сильный ветер и дожди в Санкт-Петербурге, из-за которых в среду были закрыты затворы дамбы для предотвращения угрозы наводнения, привели к подтоплению пирсов и причалов, сообщает пресс-служба ГУМЧС.

"По состоянию на 5.00 мск 27 сентября в городе подтоплений жилых зданий, сооружений, представляющих культурную и социальную значимость, не зарегистрировано. Наблюдается подтопление пирсов и причалов, расположенных ниже уровня проезжей части", — говорится в сообщении.

Как отмечает спасательное ведомство, в четверг в городе сохранится плохая погода с западным и северо-западным ветром, порывы которого в прибрежных районах могут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, местами ожидаются сильные дожди, информирует ГУМЧС.

Как сообщалось ранее, в среду затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС, дамба) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений.