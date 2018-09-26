МАХАЧКАЛА, 26 сен — РИА Новости. Брат экс-главы Дагестана, депутат Народного собрания республики Раджаб Абдулатипов задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Раджаб Абдулатипов задержан сотрудниками ФСБ, в данный период он находится в Следственном комитете по республике", — рассказал собеседник агентства, не уточнив, по какому делу прошло задержание.

В середине июля экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опровергал информацию СМИ о задержании его брата Раджаба: по его словам, это ложь, которую распространяли "обиженные люди". Ссылаясь на свои источники, некоторые издания писали, что Раджаба Абдулатипова якобы задержали "по подозрению в совершении тяжкого преступления" в московском аэропорту при попытке улететь за границу.

С приходом на пост главы Дагестана вице-спикера Госдумы и руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева в республике началась масштабная антикоррупционная зачистка. Были задержаны ряд высокопоставленных чиновников, в том числе верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр, главный архитектор Махачкалы и ряд других чиновников.