Максакова оспорила сделку по продаже квартиры в Москве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова просит суд признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

"В суд поступил иск Максаковой, в котором она оспаривает сделку по продаже квартиры", — сказал он.

Других подробностей в суде пока не сообщили.

Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.