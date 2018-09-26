Полиция установила личность девушки, обливавшей мужчин в метро Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Полиция установила личность девушки, которая в метро Санкт-Петербурга обливала якобы раствором с отбеливателем мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Проводится проверка. Личность девушки установлена", — сказал собеседник агентства.

На YouTube-канале одной из активисток ранее был размещен видеоролик об акции против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). На кадрах видно, как девушка обливает якобы раствором с отбеливателем мужчин, которые занимают больше одного места. Активистка утверждает, что ролик нацелен на привлечение внимания к "отвратительному явлению, с которым борются во всем мире". По ее мнению, мужскую привычку занимать больше одного места в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, можно рассматривать как акт гендерной агрессии и откровенное неуважение к находящимся рядом женщинам.