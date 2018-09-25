Суд оштрафовал британца, который две недели жил в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга назначил 5 тысяч рублей штрафа за нарушение режима пребывания в России гражданину Великобритании Стивену Бирду, который около двух недель находился в общей зоне аэропорта "Пулково" из опасения выдворения из страны и разлуки с семьей, проживающей в Иркутской области.

Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе городских судов, Бирд был выявлен в понедельник, в отношении него был составлен административный протокол по части 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России).

"Суд признал (его) виновным и назначил наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства, уточнив, что назначение Бирду штрафа не предполагает его административного выдворения из страны.

По данным судебной пресс-службы, гражданин Великобритании женат на россиянке, у него есть ребенок 2010 года рождения.

Илья Тарашкевич, специалист Городского туристско-информационного бюро, работающий в аэропорту "Пулково", рассказал РИА Новости, что Бирд, не владеющий русским языком несмотря на 8-летнее проживание в России, обратился к нему 17 сентября с просьбой уточнить, как можно получить денежный перевод, не имея банковской карты. "К этому моменту, по его словам, он провел в "Пулково" 5 дней", — отметил Тарашкевич.

Он добавил, что британец прибыл в Петербург из Москвы, откуда не смог вылететь в Лондон из-за просроченного вида на жительство, и оставался в "Пулково", "пытаясь найти легальное решение проблемы".

По словам Тарашкевича, в результате супруга Бирда, которая живет в Иркутской области, перечислила деньги на его банковскую карту, и он передал их иностранцу наличными, чтобы тот мог купить еду. В течение следующих нескольких дней Бирд оставался в аэропорту, опасаясь покинуть "Пулково", и в понедельник был выявлен сотрудниками миграционной службы, после чего административное дело рассмотрел суд.

"(В результате) ему не запрещен въезд в Россию", — заключил собеседник агентства.