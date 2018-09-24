Навальный получил 20 суток за нарушение организации митинга

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Симоновский суд Москвы назначил 20 суток ареста Алексею Навальному за нарушение организации митинга, на котором пострадали двое полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток", — сказала судья

Ранее ГУМВД по Москве сообщило, что в понедельник Навальный, отбывший 30 суток ареста в спецприемнике, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).

Перед началом заседания Навальный зачитал собравшимся в зале журналистам и сторонникам протокол, из которого следует, что политик "7 августа посредством сети интернет организовал митинг на Тверской улице в Москве, который потом переместился". По словам Навального, в рапорте указано три нарушения — два твита и видеоролик.

Навальный просил суд отложить заседание "хотя бы на один день" для подготовки к процессу и заключения соглашения с адвокатами. Судья Елена Армяшина предоставила задержанному 30 минут на звонок адвокатам, но они явиться в суд не смогли, поэтому политику пришлось защищаться самому, что не противоречит процессу по административным правонарушениям.

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения оппозиционер категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.