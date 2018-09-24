Навальный получил 20 суток за нарушение организации митинга

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Симоновский суд Москвы назначил 20 суток ареста Алексею Навальному за нарушение организации митинга, на котором пострадали двое полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее ГУМВД по Москве сообщило, что в понедельник Навальный, отбывший 30 суток ареста в спецприемнике, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).
Перед началом заседания Навальный зачитал собравшимся в зале журналистам и сторонникам протокол, из которого следует, что политик "7 августа посредством сети интернет организовал митинг на Тверской улице в Москве, который потом переместился". По словам Навального, в рапорте указано три нарушения — два твита и видеоролик.
Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения оппозиционер категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.