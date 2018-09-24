Административный протокол на Навального поступил в суд Москвы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Симоновский суд Москвы в понедельник рассмотрит административный протокол на Алексея Навального, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"Административный протокол в отношении Навального поступил в суд", — сказал он.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что в понедельник Навальный, отбывший 30 суток ареста в спецприемнике, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", по которой ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до 20 суток.

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения он категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.