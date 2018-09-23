В Волгограде полиция освободила из заложников женщину с ребенком

ВОЛГОГРАД, 23 сен — РИА Новости. Волгоградские полицейские освободили женщину и ее 6-летнего сына, которых насильно удерживал пьяный знакомый по переписке в интернете, сообщили РИА Новости в ГУВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, ранее судимый волгоградец познакомился через интернет с 31-летней жительницей города Волжский Волгоградской области и после переписки пригласил ее к себе вечером в субботу. Свидание в частном доме обернулось скандалом, соседи вызвали полицию.

"Сотрудники полиции установили, что 33-летний житель поселка Гумрак выгнал из дома на улицу своих пожилых родителей, а сам закрылся в доме с пришедшими в гости женщиной и ее малолетним ребенком. По имевшимся сведениям, женщина и ребенок были избиты", — сообщили РИА Новости в полиции.

По информации ведомства, мужчина отказался выполнять требования полицейских освободить заложников, ножом он угрожал женщине и ребенку, и тогда было принято решение о проведении спецоперации. По данным полиции, бойцам подразделения СОБР удалось через окно дома вытащить маму с сыном. А пьяный мужчина забаррикадировался в подвале.

"Злоумышленник, ранее неоднократно судимый волгоградец, задержан, несмотря на оказанное сопротивление. В настоящее время пострадавшие – 31-летняя жительница города Волжского и ее малолетний ребенок — находятся в больнице. У них диагностированы различные травмы", — сообщили РИА Новости в полиции.