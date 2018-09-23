В Ленинградской области девочка погибла после укуса овчарки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Девятилетняя девочка погибла от укуса овчарки во время игры в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.

"Двадцать второго сентября девятилетняя девочка вместе со своими родственниками находилась на территории частного дачного домовладения, расположенного в поселке Плодовое Приозерского района Ленобласти, где играла с собакой породы бельгийская овчарка малинуа. Собака напала на нее, укусив в область шеи. От полученных телесных повреждений девочка скончалась по пути следования в больницу", — сказано в сообщении.

Следователи установили, что владельцем собаки был друг семьи, приглашенный для ремонта электропроводки. По данным пресс-службы, он оставил собаку без намордника во дворе домовладения. Овчарку он взял из приюта.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.