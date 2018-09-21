Суд взыскал 30 миллионов рублей с "Когалымавиа" по делу о крушении A321

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 30 миллионов рублей с авиакомпании "Когалымавиа" по иску родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ответчиками по иску являлись "Ингосстрах", "Альянц Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", "AerCap Holdings N.V.", ООО "Авиакомпания Когалымавиа" и ООО "Триомед" (BRISCO). Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе ответчиков, сославшихся на коммерческую тайну.

Судья Нелли Рубцова удовлетворила иск частично, постановив взыскать лишь с одного ответчика — авиакомпании "Когалымавиа" — более 30 миллионов рублей. Присужденные выплаты истцам варьируются от 50 тысяч до миллиона рублей, родственники погибших получат их единоразово. Кроме того, более 20 истцов, потерявших в катастрофе кормильца, будут пожизненно от авиакомпании получать ежемесячные выплаты — от 4 до 30 тысяч рублей с момента, установленного судом. Также суд постановил возместить нескольким заявителям расходы на проезд и погребение родственников. Более десяти пострадавшим суд в компенсации ущерба отказал.

Стороны ознакомятся с решением суда позже. Тогда же станут известны более точные данные по выплатам.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена констатировал, что родственники жертв катастрофы получили "мизерные гроши". По его словам, "в нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе". Представитель пострадавших семей Александр Войтенко отмечал, что страховые компании выплачивали родственникам погибших "вольные суммы", не объясняя их происхождение.

В компании "Ингосстрах" заявляли, что завершили выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Авиасообщение между странами осенью 2015 года было временно приостановлено. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.