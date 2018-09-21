РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Суд взыскал 30 миллионов рублей с "Когалымавиа" по делу о крушении A321

Сюжет:
Крушение самолета "Когалымавиа" в Египте (1382)
04240
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкМесто крушения российского самолета Airbus A321 в Египте. Архивное фотоМесто крушения российского самолета Airbus A321 в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 30 миллионов рублей с авиакомпании "Когалымавиа" по иску родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Акция памяти жертв авиакатастрофы над Синаем в Петропавловской крепости. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Взорванные крылья: трагедия над Синаем объединила родных жертв катастрофы

Ответчиками по иску являлись "Ингосстрах", "Альянц Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", "AerCap Holdings N.V.", ООО "Авиакомпания Когалымавиа" и ООО "Триомед" (BRISCO). Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе ответчиков, сославшихся на коммерческую тайну.

Судья Нелли Рубцова удовлетворила иск частично, постановив взыскать лишь с одного ответчика — авиакомпании "Когалымавиа" — более 30 миллионов рублей. Присужденные выплаты истцам варьируются от 50 тысяч до миллиона рублей, родственники погибших получат их единоразово. Кроме того, более 20 истцов, потерявших в катастрофе кормильца, будут пожизненно от авиакомпании получать ежемесячные выплаты — от 4 до 30 тысяч рублей с момента, установленного судом. Также суд постановил возместить нескольким заявителям расходы на проезд и погребение родственников. Более десяти пострадавшим суд в компенсации ущерба отказал.

Стороны ознакомятся с решением суда позже. Тогда же станут известны более точные данные по выплатам.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена констатировал, что родственники жертв катастрофы получили "мизерные гроши". По его словам, "в нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе". Представитель пострадавших семей Александр Войтенко отмечал, что страховые компании выплачивали родственникам погибших "вольные суммы", не объясняя их происхождение.

Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Ъ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем A321
В компании "Ингосстрах" заявляли, что завершили выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Авиасообщение между странами осенью 2015 года было временно приостановлено. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

Крушение российского самолёта в Египте
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Авиакатастрофа над Синаем. Предварительные итоги расследования

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена