В Перми возбудили дело против школы, где выгнали ученицу из-за цвета волос

ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила административное дело в отношении директора гимназии, в которой ученицу не допустили к занятиям из-за розового цвета волос, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В начале учебного года 15-летнюю дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой отстранили от занятий в школе из-за ненадлежащего внешнего вида. Об этом парламентарий написала на своей станице в Facebook. Подросток пришла в образовательное учреждение без эмблемы гимназии на костюме, а волосы девушки были окрашены в розовый цвет. В ответ на это директором гимназии было издано распоряжение об отстранении ее от аудиторных занятий. Руководство образовательного учреждения объяснило это тем, что подобный облик подростка нарушает действующий локальный нормативный акт — "Требования к внешнему виду и одежде обучающихся МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских". Учащаяся была предупреждена о запрете посещать уроки до устранения всех замечаний.

В связи с этим районная прокуратура начала проверку — ведомство настаивало на том, что указанная дисциплинарная мера не могла быть применена к учащейся, поскольку временное отстранение от занятий не предусмотрено ни федеральным законодательством об образовании, ни локальными нормативными актами образовательного учреждения. Кроме того, указанный документ не наделял компетенцией учреждение по установлению требований к цвету и длине волос учащихся.

"В связи с этим, прокуратурой района в отношении МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования")", — говорится в сообщении.

После проведенной в учреждении проверки районная прокуратура выразила также протест на утвержденные в гимназии требования к внешнему виду и одежде обучающихся.

Кроме того, по всем выявленным проверкой нарушениям надзорным органом было внесено представление заместителю главы администрации Перми.

Ранее свое отношение к инциденту выразил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Омбудсмен заявил, что отстранение от уроков за цвет волос — это дискриминация.

В настоящее время учащаяся допущена к занятиям.