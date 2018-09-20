В Петербурге автобус въехал в трамвай

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Водитель автобуса врезался в трамвай в Петербурге после того, как почувствовал себя плохо, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 06.30 мск в Красногвардейском районе города на пересечении Большой Пороховской улицы и проспекта Энергетиков. Водитель автобуса "ЛиАЗ" маршрута №487 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем маршрута №30.

"В результате ДТП водитель автобуса получил тяжкий вред здоровья. По предварительной информации, водитель автобуса "ЛиАЗ" выехал на встречную полосу из-за ухудшения здоровья", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что автобус в момент столкновения был без пассажиров. В результате ДТП водителя автобуса зажало в кабине, добавил собеседник агентства.