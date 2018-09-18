Успеть за 60 секунд: как банда из Камышина семь лет грабила ювелирные лавки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Волгоградской области завершилось расследование резонансного уголовного дела в отношении двух участников банды, на счету которой более 30 грабежей и разбоев. Группировка из восьми человек на протяжении семи лет регулярно нападала на ювелирные магазины в разных регионах страны, в общей сложности похитив драгоценностей на сумму свыше 80 миллионов рублей. Все налеты тщательно планировались и длились не более минуты. О том, как полиции удалось выйти на след преступников и почему в этой истории пока рано ставить точку, — в материале РИА Новости.

Последнее дело

Днем 18 июня 2017-го в ювелирный магазин "Золотые львы" в городе Камышине Волгоградской области ворвались три вооруженных человека в масках. Угрожая пистолетами, они уложили на пол охранника, продавцов и посетителей, быстро наполнили сумки драгоценностями почти на пять миллионов рублей и скрылись в неизвестном направлении. Все это продолжалось не дольше 40 секунд.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МВД России Вооруженное ограбление ювелирного магазина в Камышине

Свидетели сообщили, что у входа налетчиков поджидал автомобиль "Нива Шевроле". Полиция города сразу объявила план "Перехват", бросив все силы на поиск вооруженных бандитов. Вскоре один из экипажей ДПС заметил подходящую под описание машину, на большой скорости мчавшуюся в сторону Волгограда. Началась погоня.

Полицейский Юрий Устинов два раза выстрелил по колесам "Нивы", однако грабители открыли ответный огонь. "Несколько пуль попало в колесо и капот патрульной машины, одна угодила в лобовое стекло, — рассказывают в ГУ МВД по Волгоградской области. — Касательное огнестрельное ранение в голову получил старший лейтенант Алексей Серов, находившийся за рулем".

Пострадавшего вертолетом доставили в Волгоград, где оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизнь была вне опасности, но из-за ранения преследование пришлось прекратить, и налетчики скрылись.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МВД России Погоня за бандой грабителей

Живым не взяли



Впрочем, на свободе они гуляли недолго — на поиски бросили лучших сотрудников МВД, СК и Росгвардии. Уже через несколько часов на трассе обнаружили ту самую "Ниву Шевроле" с простреленным колесом. Остальное было делом техники. Спустя четыре дня начались аресты.

Первого подозреваемого задержали в городе Азове Ростовской области. После того как на него надели наручники, он признался, что стрелял в полицейских, а также назвал имена подельников. Второго — 28-летнего Андрея — взяли в Татарстане. Он работал тренером по единоборствам в одной из городских ДЮСШ и после ограбления успел уехать с детьми на сборы. Оперативники хитростью выманили подозреваемого с территории спортивного лагеря и привезли в ближайшее отделение полиции.

© Скриншот с видео МВД России Молодой человек работал тренером в детско-юношеской спортивной школе © Скриншот с видео МВД России Молодой человек работал тренером в детско-юношеской спортивной школе

Третий налетчик, Дмитрий — предположительно, главарь банды — прятался в Саратове. Спецназовцы блокировали квартиру, в которой, кроме подозреваемого, находились его сожительница и ребенок. Вооруженный бандит сдаваться наотрез отказался, а в случае штурма пригрозил расправиться с девушкой и ее сыном. После часовых переговоров внутри прозвучал выстрел.

Ворвавшись в квартиру, полицейские обнаружили истекающего кровью подозреваемого. Он попытался покончить с собой. Вызвали скорую, однако спасти его врачи не смогли — преступник скончался в реанимации. Во время обыска в квартире и гараже оперативники нашли огнестрельное оружие и патроны.

Друзья "по интересам"

Позднее арестовали еще двух участников преступной группировки. Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Волгоградской области возбудили уголовные дела по статьям "Разбой, совершенный группой лиц в особо крупном размере", "Грабеж", "Бандитизм" и "Незаконное хранение оружия". Кроме того, дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" завели следователи регионального управления СКР.

Арест пятерых грабителей — результат многолетней работы оперативников уголовного розыска и следователей МВД. Банда сформировалась семь лет назад, главная цель — ювелирные магазины.

Все налеты проходили по тщательно спланированному сценарию: несколько человек в масках и с оружием врывались в помещение. Один держал на прицеле охрану и продавцов, остальные быстро складывали товар в сумки. Затем бандиты садились в поджидавший их автомобиль с профессиональным водителем и уезжали. Все происходило в течение минуты, поэтому к приезду полиции налетчики уже были далеко.

© Скрин с видео МВД России Задержанный за нападение на ювелирные магазины © Скрин с видео МВД России Задержанный за нападение на ювелирные магазины

Поиски осложнялись тем, что преступления совершались в трех областях и бандиты после очередного налета разъезжались по разным регионам. Помогла ориентировка на автомобиль "Нива Шевроле", полученная полицейскими 18 июня 2017-го.

"После того как мы оторвались от погони, главарь забрал себе все оружие и драгоценности. И приказал разъехаться, — рассказал на допросе задержанный тренер. — Он всегда самостоятельно занимался сбытом продукции, а мы лишь ждали от него звонка и встречались, чтобы получить свою долю".

По его словам, к группировке он присоединился около трех лет назад, а с лидером банды познакомился в спортзале. "Он иногда приходил ко мне позаниматься, как-то раз предложил "подработать". Денег не хватало, и я согласился. Тем более это был хороший знакомый моего друга, — продолжает молодой человек. — С остальными я близко не общался и даже не знаю, чем они занимались, где работали".

Всего на счету банды 31 эпизод. Преступления совершались в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях. Общая стоимость похищенных драгоценностей достигает 80 миллионов рублей. Сейчас следователи закончили расследование в отношении двух участников группировки. Если вина будет доказана, налетчикам грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование в отношении грабителя, стрелявшего в полицейского, проводили сотрудники Следственного комитета. Уголовное дело также направлено в суд. Наказание по этой статье более суровое — вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, по некоторым данным, несколько участников банды до сих пор находятся в розыске.