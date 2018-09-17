В центре Москвы Lamborghini попала в крупное ДТП

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Lamborghini столкнулась с четырьмя автомобилями на Новом Арбате в Москве, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили. Всего пять машин получили механические повреждения", — пояснили в пресс-службе.

Там пояснили, что один из участников ДТП не уступил дорогу другой машине во время разворота. Обстоятельства уточняются. В результате ДТП пострадавших нет.

На Арбате "Ламборгини" влетела в припаркованные автомобили. Побиты "Бентли", "Гелик" и так по мелочи.



Мерседес блогера Гусейнова, он первым и сообщил о ДТП миру. Поcтрадавших нет.

"Ламбо" кстати арендованная. pic.twitter.com/swkG4IanP2 — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 17 сентября 2018 г.

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