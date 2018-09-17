Суд оставил под арестом Третьякова, обвиняемого по делу НПО Лавочкина

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. Архивное фото

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы оставил под арестом адвоката Игоря Третьякова, обвиняемого по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", — огласил решение судья. Срок ареста суд установил до 19 октября.

В ходатайстве следователь высказал опасения, что при более мягкой мере пресечения обвиняемый сможет скрыться или оказать давление на свидетелей. Защита просила ограничиться домашним арестом. Виновным себя адвокат не признает, указывая, что его коллегия проделала всю работу, предусмотренную договором. По его словам, только по одному из исков, где Роскосмос требовал от НПО Лавочкина 235 миллионов рублей, суд, благодаря его юристам, взыскал лишь 21 миллион. И таких разбирательств было более 20.

Следователь на заседании указал, что договор НПО с адвокатами не был представлен на согласование службы экономической безопасности, стоимость юридических услуг не обоснована. Юрист предприятия, по словам следователя, заявил, что сам готовил документы и выступал в суде, а адвокат коллегии "Третьяков и партнеры" просто повторяла его доводы.

Как напомнил адвокат Станислав Шостак, сейчас Арбитражный суд Московской области рассматривает иск об отмене сделок между адвокатской коллегией и НПО имени Лавочкина. "Но у него нет возможности защищать себя ни лично, ни через представителя — следователь не разрешает его представителям прийти к нему в СИЗО, чтобы он мог выписать доверенность", — пояснил адвокат.

Он попросил изменить меру пресечения на домашний арест или личное поручительство, чтобы Третьяков смог защищать себя от обвинений. "Согласно законодательству о госзакупках, договор с адвокатом можно защищать без конкурсов и тендеров, сумма гонорара значения не имеет", — пояснил защитник. Он предоставил документы, подтверждающие, что адвокаты коллегии присутствовали в суде, подавали документы и другие ходатайства. По его словам, следствие провело обыски в коллегии, но не стало изымать рабочие материалы, подготовленные для судебных разбирательств.

"Гонорар успеха не является нарушением закона. Адвокат имеет право вносить в договор процент по выигранному делу", — отметил Шостак. Он намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции, а также обратиться в президиум Мосгорсуда и Европейский суд по правам человека.