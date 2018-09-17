Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. Архивное фото

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы наложил арест на денежные средства адвоката Игоря Третьякова, обвиняемого по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Его денежные средства находятся под арестом", — сказал адвокат на заседании суда.

По его словам, сумма арестованных средств составляет 200 миллионов рублей.

Суд в настоящее время рассматривает вопрос о продлении Третьякову срока ареста.

Гендиректору НПО имени Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до десяти лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 миллионов рублей.