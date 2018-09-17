Россельхознадзор вновь обнаружил вирус АЧС в Краснодарском крае

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вирус африканской чумы свиней (АЧС) на территории Краснодарского края, сообщает ведомство.

"В Тимашевском районе Краснодарского края вновь обнаружены останки животных, зараженных африканской чумой свиней", — говорится в сообщении. Уточняется, что вирус обнаружен в патологическом материале, отобранном от трупов свиней, которые были найдены в ходе обследования территории лесополосы Роговского сельского поселения Тимашевского района.

Специалисты уничтожили останки животных, а также оборудовали дезинфекционный барьер, чтобы не допустить распространение вируса. В настоящее время проводится работа по установлению местонахождения предполагаемого очага инфекции, сообщает ведомство.

В конце августа в Россельхознадзоре отмечали, что ситуация с АЧС на территории России остается напряженной, с начала текущего года вспышки зарегистрированы в 17 регионах, включая Краснодарский край.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.