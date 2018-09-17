МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россиянка Дарья Южакова экстрадирована из Черногории по обвинению в хищении более 211 миллионов рублей у банка "Камский горизонт", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник Московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ "Камский Горизонт" Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вклада. Однако сведения о них в базу данных банка не внесла, не намереваясь исполнять взятые обязательства по возврату вкладов.

"Таким образом, Южакова в составе организованной группы совершила 497 эпизодов хищения денежных средств на сумму не менее 211 230 806 рублей", — добавляют в Генпрокуратуре.

Отмечается, что, поскольку Южакова скрылась от уголовного преследования и покинула территорию РФ, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в декабре 2017 года она была объявлена в международный розыск. В январе 2018 года она была задержана на территории Черногории, в феврале Генпрокуратура РФ направила запрос о ее выдаче в Россию.

"Сегодня, 17 сентября 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Южакову. Органами следствия она обвиняется в совершении преступления "Мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.