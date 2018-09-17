АРМЯНСК (Крым), 17 сен — РИА Новости. Директор крымского филиала ООО "Титановые инвестиции" (завод "Крымский Титан" в Армянске) Андрей Акулов подтвердил, что дамба, отделяющая кислотонакопитель завода от озера "Сиваш", находящаяся на территории Украины, частично разрушена, сделано обращение в ФСБ для проверки этого факта.

Власти Крыма и правоохранители рассматривают шесть причин загрязнения атмосферы на севере полуострова в районе города Армянск, в том числе сброс неустановленных веществ с территории сопредельного государства (Украины), сказал ранее руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

"Дамба разделяет кислотонакопитель и озеро Сиваш…Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина – на территории Украины… За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу", — сказал Акулов.

Директор завода не смог сказать, поступает ли через разрушенную часть соленая вода и соленая рапа в кислотонакопитель, что может привести к реакции серной кислоты с солью с образованием хлороводорода. Акулов сказал, что в вопросе возможных химических реакций разбираются ученые, в том числе из московского института Менделеева, куда были отосланы последние результаты проб воздуха и почвы.

"Могу подтвердить, что мы обратились в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение", — сказал Акулов.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянск и двух сел района в оздоровительные учреждения. В Армянске в пятницу был введён режим ЧС.

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