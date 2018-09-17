В Пензе умер избитый сверстником подросток, заявил источник

САРАТОВ, 17 сен — РИА Новости. Студент пензенского колледжа скончался в субботу после драки со сверстником, с которым у них, предположительно, произошел конфликт из-за девушки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

По его словам, драка произошла 14 сентября, после чего мальчик не обратился вовремя в больницу, а уже утром 15 сентября он скончался.

"Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Предметом конфликта, предположительно, явилась девушка. Погибший студент приехал из района (Пензенской области) учиться в колледж в Пензе, нанесший ему удары является учеником десятого класса пензенской школы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что во время драки со стороны подозреваемого присутствовали еще подростки. "По предварительным данным, наносил удары он (подозреваемый), другие не наносили удары мальчику (погибшему)", — пояснил он.

Другой источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.