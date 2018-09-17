В Екатеринбурге школьник умер во время урока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели ученика пятого класса в гимназии Екатеринбурга, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Медицинский работник вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где, несмотря на усилия врачей, учащийся гимназии скончался", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что семья ребенка положительная, мальчик учился на отлично. По предварительным данным, занятий физкультурой в классе, в котором обучался гимназист, в день ЧП не было.
Сейчас сотрудники ведомства опрашивают педагогов и медработников, устанавливается, своевременно ли была оказана медпомощь ребенку. Точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, добавили в прокуратуре.