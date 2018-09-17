На съемках сериала "Смерш" умер мужчина

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина умер после удара, полученного во время репетиции массовой драки на съемках сериала "Смерш", возбуждено дело, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"По факту смерти мужчины на съемках телесериала "Смерш" возбуждено уголовное дело. 14 сентября на съемках фильма в городе Тутаеве 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибшего.

Как сообщило следственное управление СК РФ по региону в понедельник, скончался мужчина 1967 года рождения. "Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевший скончался", — сообщили в управлении. Уточняется, что дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).